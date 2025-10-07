BMW отзывает всего четыре автомобиля

Такие точечные кампании в истории BMW случаются нечасто. Немецкий производитель объявил добровольный отзыв всего четырёх автомобилей — трёх купе M4 2026 модельного года и одного 430i — из-за возможной проблемы с подключением положительного аккумуляторного кабеля к блоку распределения питания.

© rubmw.ru

Согласно данным, переданным в Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), соединение между положительным кабелем и распределительным блоком может быть выполнено «с отклонением от спецификации». Со временем это может привести к ослаблению контакта и повышенному тепловыделению, что создаёт риск остановки двигателя или, в крайних случаях, возгорания. В BMW уточняют, что все четыре автомобиля из затронутой партии потенциально подвержены дефекту.

Как BMW сузила круг до четырёх машин

Внутренний анализ производственных журналов позволил инженерам точно определить партию, в которой возникло отклонение. Проблема впервые проявилась 7 августа 2025 года, когда M4 Competition Convertible 2026 года заглох во время тест-драйва на заводе BMW. Диагностика выявила неплотное соединение в блоке распределения питания, после чего выпуск автомобилей был временно приостановлен. Уже к 18 сентября компания приняла решение о добровольном отзыве, несмотря на отсутствие каких-либо инцидентов, травм или возгораний.

Исправление — максимально простое

Владельцев затронутых машин уведомят по почте начиная с 17 ноября 2025 года. Проверка займёт минимум времени: специалисты осмотрят соединение аккумуляторного кабеля с распределительным блоком и, при необходимости, заменят обе детали бесплатно.

Так как отзыв охватывает всего четыре автомобиля, речь идёт скорее о проявлении осторожности, чем о массовом дефекте. Точная идентификация столь ограниченной группы машин подчёркивает высокий уровень контроля и отслеживаемости производственных процессов BMW. Дилерские уведомления по этой кампании были разосланы 25 сентября 2025 года, а сама компания отмечает, что никаких гарантийных или компенсационных заявлений от владельцев не требуется — все работы покрываются стандартной гарантией на новый автомобиль.