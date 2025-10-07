Жители Тюмени пожаловались на глобальную нехватку бензина

Продажа бензина марки Аи-95 ограничена из-за возникшего дефицита этого вида горючего. На данный момент отсутствуют сведения о сроках действия введенных ограничений.

© runews24.ru

Тюменская область столкнулась с нехваткой бензина: на многих автозаправочных станциях введены лимиты на отпуск Аи-92 и Аи-95, а на некоторых АЗС бензин марки Аи-95 полностью отсутствует.

В тюменских онлайн-сообществах автомобилисты делятся сообщениями о том, что на АЗС «ГазпромНефть» невозможно приобрести Аи-95 из-за его отсутствия, на АЗС ТПК данный вид топлива доступен исключительно по топливным картам, а на АЗС Н-1 с конца сентября Аи-92 отпускается только в бензобак автомобиля, исключая заправку в канистры.

Компании, занимающиеся реализацией нефтепродуктов, подтверждают информацию о дефиците бензина. Представители «ГазпромНефти» объясняют временные перебои с наличием Аи-95 увеличением нагрузки на транспортную систему и повышенным покупательским спросом, пишет nashgorod.ru.

В сети АЗС «ГазпромНефть» заверяют, что работают над минимизацией задержек в поставках и обеспечением АЗС необходимым количеством нефтепродуктов, соответствующим текущему уровню спроса. Компания ТПК также сообщает, что ограничения на продажу Аи-95 были введены из-за нехватки этого вида топлива. Сроки действия ограничений пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области работодатели сократили вакансии для вахтовиков.