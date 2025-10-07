В РФ продают новый ВАЗ-2107 с инжектором

"Российская газета" выяснила, что в Московской области в продаже появился новый ВАЗ-2107 черного цвета 2010 года выпуска с символическим пробегом 6,6 тысячи километров.

Автомобиль находится в отличном состоянии - без следов эксплуатации, без "рыжиков" и на родной резине. Также сохранена заводская запаска.

Владелец отметил, что машина хранилась в гараже.

"Семерка" укомплектована 75-сильным двигателем 1,6 литра с инжекторной подачей топлива и 5-ступенчатой МКП.

За "капсулу времени" назначена цена 575 000 рублей.

ВАЗ-2107 долгое время оставался бестселлером вторичного рынка в России, но в сентябре "семерка" уступила Lada Granta.