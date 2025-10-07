Регионы переводят общественный транспорт на новое топливо

Правительство России в сентябре утвердило Концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года. Она нацелена на увеличение числа транспортных средств, работающих на газе, и развитие соответствующей заправочной и сервисной инфраструктуры. Одно из направлений работы включает увеличение количества работающего на газе общественного транспорта в российских городах.

"Президент подчеркивал, что для нашей страны использование газомоторного топлива является приоритетным", - отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Предлагаемые в концепции меры, по его словам, позволят расширить внутренний спрос на природный газ, ускорить создание нового сегмента экономики и способствовать улучшению экологии в городах. Что в свою очередь поможет дальнейшему повышению качества жизни наших граждан.

Реализация заявленных в концепции планов позволит увеличить объем потребления газомоторного топлива в России с 2,52 миллиарда кубометров в 2024 году до 9,6 миллиарда в 2035-м.

В документ заложены два сценария развития отечественного рынка ГМТ. Базовый сформирован с учетом внешних вызовов и нестабильности на мировых энергетических рынках, а целевой предусматривает более благоприятные условия и ускоренные темпы развития. Базовый сценарий предполагает, что за 10 лет будет произведено 347,3 тысячи автотранспортных средств, использующих ГМТ, и переоборудовано еще 369,5 тысячи. По целевому сценарию выпуск работающих на газе машин составит 528 тысяч, а переоборудование - 525 тысяч.

Из всех категорий автотранспорта самые большие планируемые объемы производства приходятся на автобусы. Общественный транспорт играет важную роль в развитии рынка газомоторного топлива, и государство стимулирует этот процесс наряду с переводом на ГМТ личных автомобилей.

По информации компании "Газпром газомоторное топливо", в 2025 году установлен приоритет поставки общественного пассажирского транспорта общего пользования на природном газе в регионы страны в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Также установлена преимущественная закупка государственными и муниципальными заказчиками автотранспортной техники, работающей на ГМТ (и электрических автомобилей) вместо транспорта на традиционных видах топлива.

Некоторые города и регионы России демонстрируют хорошие показатели работы в этом направлении. К примеру, власти Сахалина планируют в 2028 году перевести на газомоторное топливо весь общественный транспорт острова, сообщил в ходе международного дальневосточного форума "Энергия Сахалина" губернатор Валерий Лимаренко. "Уже почти 80 процентов общественного транспорта использует газомоторное топливо. В 2028 году показатель приблизится к 100 процентам. Это привело к снижению загрязнения атмосферы в три раза", - сказал глава региона.

В Санкт-Петербурге с 2020 по 2023 год были переоборудованы под газомоторное топливо 1432 автобуса. В 2024-м выделили средства на оснащение еще более 400 машин двигателями, работающими на ГМТ. В прошлом году на городских маршрутах работало примерно три тысячи автобусов на природном газе.

Легковое такси на СУГ экономит 150 тысяч рублей в год, а маршрутное - 200 тысяч при меньшем пробеге

В Красноярске автотранспортное предприятие в этом году закупило в лизинг 150 автобусов на газомоторном топливе. Первая партия из 15 произведенных в Минске машин уже прибыла в сибирский город.

"В сегменте автобусов чаще используется компримированный природный газ (КПГ) и сжиженный природный газ (СПГ). Число таких машин в 2025 году практически вдвое превышает количество автобусов на сжиженном углеводородном газе (СУГ), - рассказал "РГ" аналитик ОМТ-Консалт Никита Денисов. - Важно отметить, что подавляющая часть автобусов на КПГ/СПГ - это однотопливные метановые двигатели в заводском исполнении". "Сейчас уже достаточно много вариантов общественного транспорта, который может работать на СПГ, - отметил в разговоре с "РГ" директор аналитического агентства LNG.Expert Сергей Иванов. - Это дает существенную экономию, поскольку сейчас СПГ практически в два раза дешевле, чем дизельное топливо. При расходе один к одному получается экономия от девяти рублей с километра и выше".

А ведь помимо больших автобусов есть еще и маршрутки, и такси. "В сегменте маршруток в качестве ГМТ в основном используется сжиженный углеводородный газ (СУГ)", - отметил Никита Денисов. То же самое, по его словам, касается и автомобилей такси.

При переводе такси на СУГ, по словам эксперта, установка оборудования отбивается уже в первый год эксплуатации, позволяя сэкономить при текущем уровне цен до 150 тысяч рублей в год. Маршрутка при пробеге, равном половине такси, позволит сэкономить до 200 тысяч рублей в год. "А вот с КПГ выгода менее очевидна, - отметил эксперт. - На сентябрь 2025 года его средняя цена в рознице была выше, чем у СУГ. Однако в сравнении с дизельным топливом КПГ всегда будет выгоднее, и его преимущество возрастает в связи с недавними всплесками цен. Но в рамках ГМТ он начинает проигрывать, несмотря на то, что в прошлые годы был самым выгодным".

Темпы перехода городского транспорта на газомоторное топливо, по словам Никиты Денисова, определяют разные факторы. В такси, например, они напрямую зависят от выгодности топливной альтернативы. Эксперт отмечает, что использование СУГ в такси снижается, это связано с изменениями в автопарке страны.

"Трансформация таксопарков, где сейчас все большую роль играют китайские бренды, сужает возможность установки газобаллонного оборудования в принципе, поскольку многие модели, а иногда и целые бренды не предназначены для работы на ГМТ", - пояснил эксперт.

Увеличение количества транспорта на газе зависит также от темпов развития заправочной инфраструктуры. Концепция развития рынка газомоторного топлива предполагает, что количество заправок ГМТ при реализации базового сценария вырастет с 1170 единиц в 2024 году до 2213 в 2035-м.

Если говорить, например, о заправочных станциях СПГ, то их в стране сегодня 70, рассказал Сергей Иванов.