Возвращение легенды: Mitsubishi Pajero готовится к возрождению

Шесть лет назад Mitsubishi сняла с производства свой флагманский внедорожник Pajero, но интерес к нему не угас ни на день. Теперь же, похоже, мечты фанатов начинают сбываться: по данным японских изданий, культовая модель вернётся на рынок в 2026 году — сперва в Японии, а затем и на других рынках. Возрождение Pajero станет не просто ностальгическим жестом, а заявлением Mitsubishi о возвращении к корням — к настоящим внедорожникам, способным соперничать даже с Land Cruiser.

Первые намёки появились ещё в мае 2024 года, когда Mitsubishi показала на презентации стратегии Momentum 2030 семь силуэтов будущих моделей. Среди них фанаты разглядели крупный SUV с высокой крышей, широким кузовом и характерными горизонтальными фарами — все признаки «настоящего» Pajero. И теперь слухи получили конкретику: по данным японского журнала Best Car, компания планирует вывести на японский рынок версию, основанную на новом Pajero Sport, производимом в Таиланде.

Модель получит 2,4-литровый турбодизель и будет лишена гибридной установки на старте продаж. Базой для неё станет рама от нового пикапа Triton (L200), что обеспечит внедорожнику крепкий характер и отличную геометрию проходимости. По сути, новый Pajero станет развитием классического рамного Pajero Sport — теперь с трёхрядным салоном и акцентом на комфорт без потери «мускулов». Напомним, что ранее Pajero имел несущий кузов с «пространственной рамой».

Внешность новинки, судя по всему, будет вдохновлена свежим кроссовером Mitsubishi Destinator, представленным летом 2025 года. Та же вертикальная стойка лобового стекла, высокий капот, узкая светодиодная оптика и чёткие линии кузова — фирменный язык дизайна нового поколения Mitsubishi. Ниже — рендер, созданный дизайнерами Best Car на основе всей имеющейся на сегодняшний день информации о модели.

Размеры будущего Pajero, по оценкам японских журналистов, составят до 5 метров в длину и 1,9 метра в ширину, то есть он станет крупнее нынешнего Pajero Sport и приблизится к классическому Pajero четвёртого поколения.

Официальный дебют, по слухам, может состояться уже на Japan Mobility Show 2025, где компания, возможно, покажет концепт или серийный прототип. Для Mitsubishi это будет не просто возвращение имени — это символический шаг назад к «тяжёлым внедорожникам», с которых и началась слава марки. Pajero, покоривший когда-то Дакар, снова готов заявить о себе.