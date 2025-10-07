Налог взлетел в 25 раз: владельцы закрывают автосервисы

Сегодня наблюдается тенденция, когда владельцы автосервисов закрывают бизнес и уходят в найм, так как это становится невыгодно, заявил НСН Юрий Валько.

Подорожание услуг автосервисов связано в первую очередь с увеличением ставки НДС, так как бизнес не будет платить из своего кармана и переложит на клиентов. Об этом НСН рассказал глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

Стоимость автозапчастей в начале 2026 года может вырасти на 10-15%, пишет Autonews со ссылкой на экспертов рынка. Руководитель стратегического департамента маркетплейса «Автостэлс» Владислав Афанасьев, назвал одной из причин возможного роста цен на автозапчасти курс рубля. Валько напомнил, что здесь также сыграло роль повышение ставки НДС с 20% до 22% с 2026 года.

«Цены на услуги автосервисов в 2025 году поднялись обоснованно, так как были внесены изменения в налоговую систему нашей страны. Те, кто попал в зону НДС, вынуждены поднять стоимость. Потому что из своего кармана ни один бизнес не платит. Платят клиенты. Насколько поднялось? Если мы говорим про налоги тех, кто попал на НДС, то они увеличились в 10-25 раз в зависимости от количества людей, то есть до 60%. В 2026 году все автосервисы станут плательщиками НДС, потому что любой автосервис от двух точек вырабатывает в год больше 10 миллионов. Это выровняет перед налоговой все сервисы, которые зарабатывают до 250 млн в год. Соответственно, мы на обороте будем платить больше, поэтому и запчасти тоже вырастут. Это связано и с курсом доллара, потому что более 90% запчастей идут из-за границы. Больше всего подорожали какие-то детали подвески. Но значительного скачка цен нет», - рассказал он.

Рост цен на услуги автосервисов объяснили дефицитом квалифицированных кадров

Также Валько рассказал, что выросли цены на услуги механиков, однако роста зарплат не наблюдается.

«Работа механиков подорожала вслед за повышением цен на услуги автосервисов. Но она не подорожала отдельно от услуг автосервисов. Наоборот рост зарплат в каком-то смысле прекратился. Потому что он начал сжирать всю маржинальную часть бизнеса. В начале года зарплаты выросли, но в этом летнем и осеннем сезонах все стабилизировалось, может, где-то и опустилось», - рассказал он.

По словам Валько, дефицит механиков на рынке все еще сохраняется. При этом многие автосервисы закрываются из-за нерентабельности бизнеса.

«Дефицит есть. Но одновременно появились объявления о продаже автобизнеса. Он становится нерентабельным. Невыгодно открывать, а продавать недвижимость или какое-то имущество для поддержания автосервиса неразумно. Я думаю, эта тенденция вырастет – закрываться и уходить в найм. Это уже происходит», - подытожил он.

Ранее сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова заявила, что стоимость ремонта автомобилей в России с начала 2025 года выросла примерно на 15%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».