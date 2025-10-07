Прошел анонс нового Nissan Tekton: кроссовер в духе Patrol показали на тизерах

Компания Nissan официально объявила название и опубликовала первые изображения нового кроссовера C-класса - Nissan Tekton. Полноценная премьера модели и старт продаж запланированы на 2026 год.

Tekton станет второй моделью, разработанной в рамках стратегии "One Car, One World" и будет выпускаться на совместном предприятии с Renault в Ченнаи (Индия). В дальнейшем автомобиль поступит не только на внутренний рынок, но и на экспорт в ряд зарубежных стран.

Название Tekton имеет греческое происхождение и переводится как "мастер" или "созидатель". Оно отражает стремление Nissan к точной инженерии и инновациям. В компании отмечают, что Tekton будет ориентирован на людей, "создающих свой мир" - тех, кто ценит качество, характер и современный стиль.

Вдохновением для Tekton стал легендарный Nissan Patrol - старейший и самый узнаваемый внедорожник марки. По задумке дизайнеров, новинка должна объединить фирменную брутальность и современные технологии в компактном кузове.

Спереди кроссовер выделяется мощным рельефным капотом и характерной С-образной оптикой, перекликающейся с дизайном Patrol. Массивный бампер формирует визуально "внедорожное" выражение. В профиль заметны широкие колесные арки и динамичные линии, сзади - сквозная красная светодиодная полоса, соединяющая задние фонари, и крупная надпись Tekton на крышке багажника.

Nissan рассчитывает, что новая модель укрепит позиции марки на индийском рынке и станет одной из опор экспортной программы компании.

Подробности о технических характеристиках и целевых рынках будут объявлены позднее.