Volvo выпустила "финальную" версию универсала V60

Шведская компания Volvo представила обновленный универсал V60 T8 AWD Performance Edition. Новинка доступна в двух комплектациях: Plus Performance Edition и Ultra Performance Edition, каждая из которых предлагается в вариантах оформления Bright и Dark.

Универсал оснащен гибридной силовой установкой мощностью 455 л.с. и системой полного привода. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды, а электрический запас хода составляет 92 км. Уже в базовой версии предустановлено программное обеспечение от придворного тюнинг ателье Polestar, а на багажнике красуются черные эмблемы.

Цена модификации Plus Performance Edition начинается от 58 995 евро (5,7 млн рублей), а версия Ultra Performance Edition обойдется в 62 995 евро (6,1 млн рублей).

T8 Performance Edition - это финальная модификация перед завершением выпуска модели, которая еще при жизни стала одной из самых популярных машин с плагин-гибридной технологией в своем классе.

