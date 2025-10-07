В России продают семейный кроссовер Chevrolet Equinox

Как сообщил местный продавец, габариты нового Chevrolet Equinox составляют 4653 мм в длину, 1902 мм в ширину и 1667 мм в высоту, с колесной базой 2730 мм.

Кроссовер в сером цвете оснащен черным кожаным салоном с синими вставками, кожаным рулем с многофункциональными элементами, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой, двухзонным климат-контролем, панорамной крышей, бесключевым доступом.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 177 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Напомним, что российский авторынок сократился почти на четверть в 2025 году. В Китае состоялась презентация автомобилей новой марки Aishang.