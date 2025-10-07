В Волгограде приступят к массовому производству трамваев

В Волгограде планируют организовать Межрегиональный центр по обслуживанию и капремонту подвижного состава.

© Российская Газета

Губернатор области Андрей Бочаров вместе с главой города Владимиром Марченко проинспектировал работу модернизируемого завода ВЭТА, где занимаются капитальным ремонтом трамваев и троллейбусов. Следующий шаг - переход к массовому производству транспорта по конкурентной стоимости за счет увеличения мощности восстановительных работ.

Новое направление - производство низкопольных вагонов с новым кузовом на базе телег "Татра Т3". Пилотный проект реализуется совместно с партнерами из Нижнего Новгорода. Один вагон уже готов - на днях он пройдет обкатку. В случае успешного испытания производство может стать серийным - потребность в современных вагонах по более низкой стоимости есть во многих регионах.

В 2024 году завод приобрел оборудование для капитального ремонта телег - инвестировано 70 миллионов рублей. Мощность возросла с 60 до 100 комплектов в год. Также предприятие способно капитально ремонтировать троллейбусы. В 2024-2025 годы на площадке выполнены текущий и капитальный ремонты 140 единиц транспорта.

- Обновление подвижного состава является нашим приоритетом в реализации современной комплексной транспортной схемы. В прошлый раз мы приняли решение о создании на нашей базе производства, которое позволит выводить на маршрут транспортные средства после капитально-восстановительных работ. Город очень достойно выполнил эту задачу, провел испытания восстановленных трамваев на пассажирских линиях, - отметил Андрей Бочаров. - Следующий этап - создание на базе нашего предприятия производственного комплекса по проведению массовых капитально-восстановительных ремонтов. При сопоставимой стоимости новых трамваев и троллейбусов наш подход имеет наиболее выигрышные позиции.

Предстоит дальнейшее обновление подвижного состава в Волгограде, прежде всего, в Красноармейском районе, а также в Волжском.

На улицах Волгограда можно встретить все основные виды общественного транспорта: за последние три года закуплено 62 трамвая, 112 троллейбусов, 21 электробус, 354 автобуса. Для этого активно используют возможности нацпроектов, федеральных и региональных программ, институтов развития, механизмы ГЧП. Кроме того, продолжается реконструкция трамвайной инфраструктуры.