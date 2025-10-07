Власти Челябинской области признали перебои с поставками бензина

Правительство Челябинской области отреагировало на информацию об исчезновении бензина на отдельных заправках региона и введении ограничений на продажу. В управлении пресс-службы и информации в комментарии РИА Новости заверили, что ситуация на рынке розничной торговли топливом находится под контролем.

Чиновники признали, что у отдельных локальных независимых поставщиков возможны «кратковременные ограничения», связанные с колебаниями цен, но на общую ситуацию на рынке этот процесс никак не влияет. Кроме того, поставки вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) идут в полном объеме и перебоев нет.

До этого местные СМИ сообщали, что на некоторых заправках области пропал бензин, причем проблемы наблюдаются даже на АЗС «Газпромнефти» (одна из крупнейших ВИНК в России).

В комментариях порталу 74.ru представители независимых АЗС и инсайдеры рынка утверждают, что ситуация серьезная, существует реальная угроза исчерпания запасов топлива у некоторых сетей уже к концу недели. К проблеме высоких оптовых цен добавились сложности с поставкой.

«Вагоны не отгружаются, даже купленные. То есть сейчас купить само по себе тяжело, но и купленное не отгружается в связи с последними событиями. И когда это наладится, непонятно. Все куда-то переносится», — рассказал один из собеседников издания, уточнив, что главные опасения связаны с бензинами.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края назвали временными возможные ограничения на продажу топлива на отдельных заправках региона. Чиновники опровергли возможность массового закрытия АЗС в муниципалитетах из-за дефицита бензина. Таким же образом ситуацию комментируют и в ряде других регионов.