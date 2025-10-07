Женщины лидируют среди новых водителей в России

Среди водителей, которые в этом году оформляли полис ОСАГО в Росгосстрахе для управления своей первой машиной, больше женщин, чем мужчин. При этом новички обоих полов в массе своей предпочитают отечественные авто или проверенные временем иномарки компакт-класса, а не заполонившие российский рынок китайские модели. Эти тренды отметили в страховой компании, проанализировав портфель новых договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за 2025 год.

Доля водителей без стажа, впервые оформивших «автогражданку», составляет немногим более 1% в общем портфеле договоров ОСАГО, оформленных в Росгосстрахе в 2025 году. Что вполне укладывается в тенденции последних лет. А вот то, что среди этих новичков больше женщин, пусть даже и всего на десятые доли процента, — уже сюрприз. Ведь с учетом более опытных водителей «женская доля» в полисах ОСАГО этого года составляет чуть более четверти (26,5%).

По статистике Росгосстраха, самой популярной первой машиной, для управления которой россияне покупают ОСАГО, является Lada Granta — ее выбрали 5,2% клиенток страховщика без стажа вождения, и 5% начинающих водителей-мужчин. А дальше предпочтения полов различаются, хоть и не очень сильно — например, сильный пол в большей степени склонен копить водительский опыт за рулем российских моделей.

У женщин в тройку самых популярных вошли еще Kia Rio (4,4%) и Hyundai Solaris (3,9%), а в десятку — Ford Focus, Volkswagen Polo, Chevrolet Aveo, Renault Logan, Renault Sandero, Hyundai Getz и Toyota Corolla. У мужчин на втором месте ВАЗ 2114/2115 (3%), а на третьем — Ford Focus (2%). В топ-10 мужского выбора также попали Kia Rio, ВАЗ 2107, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Priora, Renault Logan и Skoda Octavia.

Примечательно, что продукция китайского автопрома у новичков не в почете. Выше всех в этом рейтинге популярных машин у россиян без стажа вождения в этом году поднялся один из лидеров продаж в сегменте новых авто — Haval Jolion. Но эта модель занимает 58-ю строчку у женщин и 59-ю у мужчин.

Правда, стоит отметить, что у начинающих водителей, которые выбирают в качестве первой новую машину и страхуют не только свою гражданскую ответственность, но и оформляют полис каско, предпочтения несколько иные. Лидером в этом сегменте также является Lada Granta (25,9% полисов), за ней следует Lada Vesta (9,6%) и неизбежные в нынешних условиях «китайцы»: Chery Tiggo 4 (7,4%), Haval Jolion (5,8%) и обрусевший «Москвич» (3,4%).