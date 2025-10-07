Skoda представила самую быструю Fabia за все время: новинку сняли на фото
Компания Skoda Auto представила специальную серию Fabia 130, приуроченную к 130-летию марки и вдохновленную ее раллийным наследием. Новинка создана на базе версии Monte Carlo 1.5 TSI, машина стала самой мощной серийной Fabia всех времен.
Модель получила модернизированный двигатель 1.5 TSI evo2, мощность которого увеличена со 110 до 130 кВт (177 л.с.), а крутящий момент достигает 250 Нм.
В сочетании с перенастроенной 7-ступенчатой DSG разгон до 100 км/ч занимает 7,4 с (на 0,4 с быстрее стандартной версии), а максимальная скорость выросла до 228 км/ч - быстрее не ехала ни одна "Фабия".
Инженеры Skoda изменили настройки рулевого управления и подвески (-15 мм клиренса). В арсенале "горячей" пятидверки есть два режима динамического контроля, включая ASR Sport + ESC Sport, позволяющие водителю частично отключать системы стабилизации для более спортивного стиля езды.
Fabia 130 отличается глянцевыми черными элементами кузова: спойлером, диффузором и крышей, а также эксклюзивными шильдиками "130" на крыльях и крышке багажника. В оформлении передней части использованы светодиодные фары с затемнёнными корпусами, а задняя часть украшена полосой в стиле Fabia Rally2 и двойными патрубками выхлопа.
Салон оформлен в спортивном стиле: установлены сиденья с электрорегулировкой и развитой боковой поддержкой, трехспицевый руль, металлические накладки на педалях и декоративные вставки из алюминия. В стандартное оснащение входят 10-дюймовая цифровая приборная панель и 9-дюймовый экран мультимедиа.
Производство Fabia 130 будет ограниченным. Заказы уже открыты на европейских рынках, но цены пока не объявлены. Первые поставки запланированы на декабрь 2025 года.