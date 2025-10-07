Калининградский «Автотор» выпустил в три раза меньше машин, чем планировал. Отечественное предприятие раскрыло объём производства автомобилей в 2024 году. Оказалось, что с его конвейеров по итогам прошлого года сошло только 30,4 тысячи транспортных средств — это втрое меньше запланированного объёма.

«Объём производства по итогам 2024 года составил 30,4 тыс. автомобилей. Выпуск легковых моделей составил 97% или 29,543 тысяч штук, коммерческих автомобилей — 3% или 868 штук. Основными брендами стали BAIC — 31%, Kaiyi — 26%, Jetour — 20% и SWM — 10%», — говорится в отчёте завода за прошлый год.

К слову, в начале 2025 производственный план компании предполагал годовой выпуск от 80 до 100 тысяч автомобилей, о чём сообщал глава совета директоров «Автотор Холдинга» Валерий Горбунов.

Теперь же топ-менеджер отмечает, что результаты «во многом отразили ситуацию на российском автомобильном рынке в целом», а на работу площадки повлияли рыночные колебания, обвал спроса, сложности с логистикой.