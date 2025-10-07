Mitsubishi продлила патент на кроссовер Outlander в России

Компания Mitsubishi обновила право на использование торгового знака Outlander на территории РФ. Соответствующая информация появилась в открытом доступе Федерального института промышленной собственности. Вероятно, это может означать намерение японского бренда возобновить продажи этой модели в России, однако никакой информации по этому поводу ранее не поступало.

© Российская Газета

Владельцем товарного знака Outlander зарегистрирована фирма "Мицубиси Дзидося Коге Кабусики Кайся", расположенная в Токио. Срок действия патента продлен до 2035 года.

Компания получила права на использование названия Outlander по двенадцатому классу, что позволяет продавать под этим брендом транспортные средства, включая автомобили и их шасси, электромобили, а также широкий ассортимент комплектующих.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что у Renault возникли проблемы с регистрацией товарного знака Reno в РФ