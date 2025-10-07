В ГД предложили запретить продажу Tesla в России

Руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович в беседе с NEWS.ru предложил ограничить продажу электромобилей Tesla в нашей стране из-за выявленной неисправности.

«В Штатах трое студентов погибли в аварии с участием Tesla Cybertruck: причиной стал сбой в системе дверей автомобиля, молодые люди не смогли покинуть салон. Лишь один человек выжил благодаря тому, что очевидец аварии успел разбить стекло веткой. Хотим обратиться к федеральному законодателю и в ГИБДД, чтобы пользование Tesla запретили в России как минимум до исправления неполадок», - заявил Малинкович.

По словам депутата, электромобиль питается от 12-вольтной зарядки, которая может выйти из строя во время ДТП.