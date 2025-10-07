АвтоВАЗ вводит обязательное видеонаблюдение за дилерами Lada

АвтоВАЗ начал реализацию программы по оснащению дилерских центров системой видеонаблюдения, подключенной к серверам автозавода. По данным газеты "Обозрение", финансирование проекта возложено на самих дилеров - им предписано приобрести оборудование и оплачивать лицензионное вознаграждение за использование программного обеспечения.

В пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что внедрение системы направлено на цифровизацию клиентского трафика, оптимизацию бизнес-процессов, анализ качества обслуживания и конверсии, повышение эффективности работы дилеров.

Однако представители автодилеров, опрошенные изданием, ставят под сомнение реальную пользу проекта. По их словам, "видеонаблюдение с анализом эмоций и трафика" не имеет практической ценности для продаж и воспринимается как способ перераспределения затрат в пользу технического партнера АвтоВАЗа.

Им выступает компания АО "Мобильные видеорешения" (бренд Ivideon), у которой дилеры обязаны закупать, устанавливать и обслуживать оборудование исключительно у этого партнера.

Также в дилерской сети указали, что инициатива появилась на фоне сбытового кризиса у автопроизводителя: в 2025 году АвтоВАЗ сократил производственный план с 525 тысяч до 300 тысяч автомобилей и перевел сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

Что касается защиты тех, кого снимают, то на АвтоВАЗе подчеркивают, что проект реализуется "в строгом соответствии с законодательством РФ в области защиты персональных данных" и отвечает современным стандартам корпоративного ретейла.