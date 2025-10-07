Jetour пересмотрел скидки на кроссоверы Dashing и X70 Plus

Jetour скорректировал в России программу скидок на две популярные модели. Вместо повышения официальных цен, марка предпочла скорректировать размер прямых скидок на ряд комплектаций моделей Dashing и X70 Plus. Сумма выгоды для покупателя уменьшилась на сумму от 25 тысяч до 100 тысяч рублей.

© Quto.ru

Наиболее заметные изменения затронули популярный кроссовер Dashing. Размер скидки сократился на 50 тысяч рублей для полноприводных модификаций Luxury и Sport 2024 года. Среди переднеприводных версий меньше стали предлагать за комплектации Comfort 2024 и 2025 годов — здесь выгода уменьшилась на 25 тысяч рублей, а для Luxury скидка и вовсе снизилась на 100 тысяч рублей.

Таким образом, в настоящее время модель можно приобрести от 2 389 900 до 3 599 000 рублей с учётом прямой выгоды в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей в зависимости от комплектации и года выпуска, сообщают «Автоновости дня».

Что касается кроссовера X70 Plus, то здесь снижение затронуло в основном автомобили 2023 и 2024 годов выпуска, на которые скидка равномерно уменьшилась на 100 тысяч рублей. На версии 2025 года размер предоставляемой выгоды остался без изменений. И сейчас покупка модели обойдётся от 2 849 900 до 3 199 900 рублей с учётом прямой выгоды в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей в зависимости от комплектации и года выпуска.

Полноприводный Dashing оснащается бензиновым турбодвигателем объёмом 1,6 литра, который выдает 186 лошадиных сил и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Переднеприводные модификации доступны либо с полуторалитровым мотором на 147 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой передач, либо с более мощным 1,6-литровым двигателем в 190 лошадиных сил, работающим вместе с семиступенчатым «роботом».

Кроссовер X70 Plus для российского рынка унифицирован и предлагается исключительно с передним приводом и 190-сильным бензиновым турбодвигателем объёмом 1,6 литра, который агрегатируется с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.