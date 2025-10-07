Jetour пересмотрел скидки на кроссоверы Dashing и X70 Plus
Jetour скорректировал в России программу скидок на две популярные модели. Вместо повышения официальных цен, марка предпочла скорректировать размер прямых скидок на ряд комплектаций моделей Dashing и X70 Plus. Сумма выгоды для покупателя уменьшилась на сумму от 25 тысяч до 100 тысяч рублей.
Наиболее заметные изменения затронули популярный кроссовер Dashing. Размер скидки сократился на 50 тысяч рублей для полноприводных модификаций Luxury и Sport 2024 года. Среди переднеприводных версий меньше стали предлагать за комплектации Comfort 2024 и 2025 годов — здесь выгода уменьшилась на 25 тысяч рублей, а для Luxury скидка и вовсе снизилась на 100 тысяч рублей.
Таким образом, в настоящее время модель можно приобрести от 2 389 900 до 3 599 000 рублей с учётом прямой выгоды в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей в зависимости от комплектации и года выпуска, сообщают «Автоновости дня».
Что касается кроссовера X70 Plus, то здесь снижение затронуло в основном автомобили 2023 и 2024 годов выпуска, на которые скидка равномерно уменьшилась на 100 тысяч рублей. На версии 2025 года размер предоставляемой выгоды остался без изменений. И сейчас покупка модели обойдётся от 2 849 900 до 3 199 900 рублей с учётом прямой выгоды в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей в зависимости от комплектации и года выпуска.
Полноприводный Dashing оснащается бензиновым турбодвигателем объёмом 1,6 литра, который выдает 186 лошадиных сил и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Переднеприводные модификации доступны либо с полуторалитровым мотором на 147 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой передач, либо с более мощным 1,6-литровым двигателем в 190 лошадиных сил, работающим вместе с семиступенчатым «роботом».
Кроссовер X70 Plus для российского рынка унифицирован и предлагается исключительно с передним приводом и 190-сильным бензиновым турбодвигателем объёмом 1,6 литра, который агрегатируется с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.