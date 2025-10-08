На автозаводе "Москвич" прокомментировали пожар в машине блогера Давидыча

Компания "Москвич" прокомментировала инцидент, связанный с возгоранием кроссовера "Москвич 3", принадлежащего автоблогеру Эрику Давидычу (настоящее имя Эрик Китуашвили).

В пресс-службе компании в беседе с "Российской газетой" отметили, что проект "Москвич 3", оснащенный двигателем мощностью 1000 лошадиных сил, представляет собой существенно модифицированную версию стандартной модели, выпускаемой на заводе. Доработки были осуществлены по личной инициативе блогера и не являются частью официальной производственной линейки бренда.

В результате инцидента Эрик Китуашвили не получил телесных повреждений. Представители компании отметили, что подобные ситуации являются нередким явлением в проектах, предполагающих внесение значительных изменений в конструкцию транспортного средства.

