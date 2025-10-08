В Калининградской области приемлемый запас топлива

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных оценил запасы топлива на заправках в регионе как «приемлемые», и пообещал в скором времени новые поставки, которые прибудут по морю. Об этом он сообщил в ходе заседания областного правительства, передает РИА Новости.

«В целом, еще раз по запасам топлива я посмотрел, у нас вполне приемлемо, плюс еще дополнительно идут сегодня паромами. Прошу следить за этой ситуацией, докладывать», - заявил Беспрозванных.

Беспрозванных также рассказал, что недавно, возвращаясь из командировки, на одной из местных АЗС не увидел двух видов топлива.

«Разобрались – оказалось, что это мелкие оптовики, у которых возникли проблемы с логистикой», – поделился чиновник.

Он также выразил уверенность, что этой заправочной станции будет оказана поддержка оперативного штаба по обеспечению топливом Калининградской области.

7 октября Минфин прокомментировал работу демпферного механизма в России, влияющего на цену топлива. По мнению чиновников, механизм работает эффективно, и меняться не будет.

Ранее россиянам пообещали замедление роста цен на топливо.