Водителям теперь придётся платить за пересечение границы с Латвией

Проезд через границу Латвии теперь возможен только по предварительной записи. С этого момента водителям любых транспортных средств будет запрещено просто подъезжать к пунктам пропуска «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки». Вместо «живой» очереди теперь используется Система электронной очереди (СЭРО), похожая на те, что уже работают в Литве и Эстонии.

Водители любого вида транспорта смогут удалённо выбрать удобный часовой интервал для подъезда к контролю. Забронировать окно можно будет за 30 суток до планируемой поездки. Регистрация открыта уже с 1 октября на двух официальных сайтах: www.lvborder.lv и www.lvrobeza.lv.

Процесс регистрации включает несколько этапов: постановка в виртуальную очередь, выбор времени и упрощённый расчёт, основанный на том, сколько минут в среднем тратится на осмотр одной машины. Свой номер в очереди водитель получит только после того, как система подтвердит оплату услуги. Её стоимость для одного транспортного средства составит 9,30 евро (900 рублей 52 копейки по курсу на момент публикации новости).

В случае, если изменились планы, можно получить ближайший доступный талон уже непосредственно при подъезде к границе.

Это нововведение, которое сделает правила пересечения границ одинаковыми для всех трёх стран Балтии, призвано решить две главные задачи — повысить безопасность на границе и избавиться от многокилометровых заторов из машин, сообщает источник. Услуга в равной степени доступна как для жителей Латвии, так и для иностранных граждан любых государств.