В ГД предложили разграничить требования к таксистам и частникам на своих машинах

В российском законодательстве предлагают ввести новую категорию перевозчиков-физических лиц на личных автомобилях. Поправки на эту тему подготовил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев. Инициативу поддержали участники межфракционного совещания, которое прошло в Госдуме.

Через два года реализации новых правил для таксистов стала ясна их ключевая проблема: как объяснил Гусев, в одном правовом поле оказались две принципиально разные по организации и экономике модели перевозок - таксопарковая и перевозка частными водителями на личных автомобилях в режиме подработки.

"В итоге мы получили правовой дефект: когда самозанятым водителям предложили невыполнимые нормы, - заявил депутат. - А именно - перекрасить машину, купить несколько страховок по коммерческой цене, проходить ежедневные тех- и медосмотры. Причем эти требования к ним предъявлялись даже тогда, когда они ехали по личным целям".

По его оценке, логично, что произошел массовой отток перевозчиков в серую зону. "В своем проекте поправок мы предлагаем разделить регулирование и ввести новую категорию перевозчиков - самозанятых водителей на личных автомобилях", - пояснил инициатор.

По словам руководителя "Объединения самозанятых России" Ивана Литвинова, полностью соблюдают закон о такси около 190 тыс. самозанятых, именно столько их зарегистрировано во ФГИС "Такси". Остальные 3-5 млн подработчиков не могут легализоваться из-за административных барьеров и несоответствия требованиям законодательства.

"Необходимо срочно дифференцировать регулирование таксопарков и физлиц, - поддержал он идею. - В России должны законодательно оформиться две разные модели перевозок: услуги профессионального такси и услуги частных водителей с личными автомобилями. В англоязычных странах это называется райдхейлинг. Основы для этого заложены в недавно принятом законе о платформенной экономике".

По его словам, сегодня закон фактически приравнивает частных водителей к крупным транспортным предприятиям.

"Где обычному водителю, который решил подработать после основной работы или подвезти пассажира по дороге домой, пройти медосмотр и техосмотр?" - отметил Литвинов.

По мнению председателя "Цифрового мира" Валерия Корнеева, в нынешних законах действительно есть масса неисполнимых требований: ежедневные тех- и медосмотры, наличие цветографической схемы и прочие избыточные для частников нормы.