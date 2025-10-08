КамАЗ представил новый туристический автобус

На полях Петербургского международного газового форума КамАЗ представил туристический автобус "КамАЗ-52229" нового поколения А5, работающий на компримированном природном газе (КПГ). Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Машина рассчитана на 47 пассажиров. Внутри предусмотрены кухня с холодильником, санузел, системы видеонаблюдения и климат-контроль. Пассажиры могут воспользоваться индивидуальными сервисными блоками, сиденьями с ремнями безопасности, USB-зарядками, подлокотниками и откидными столиками, которые можно сдвигать в проход и регулировать наклон спинок.

Кроме того, для водителя предусмотрено спальное место, а его кресло оснащено пневмоподвеской, трехточечным ремнем, регулируемым подголовником, подлокотником, подогревом, датчиками пристегнутого ремня и присутствия.

Автобус оборудован газовым двигателем мощностью 320 л.с. и роботизированной коробкой передач. На крыше размещены баллоны общим объемом 1110 л, обеспечивающие запас хода не менее 500 км. Для повышения безопасности установлены датчики утечки топлива в моторном отсеке и местах расположения баллонов.

