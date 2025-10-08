Kia объявила о завершении производства кроссовера Soul. Американский офис бренда объявил о скором прекращении выпуска модели. Уже известно, что конвейер паркетник покинет до конца месяца, а из шоурумов он исчезнет после распродажи товарных остатков. На данный момент неизвестно, останется ли автомобиль на других рынках, или речь идёт только о США.

Автомобиль был представлен в 2008 году, а его сборка была налажена в нескольких странах, включая Россию. В нашей стране покупателям предлагались машины, собранные на «Автоторе» в Калининградской области.

С чем именно связано решение руководства концерна, не уточняется. По предварительным данным, от паркетника было решено отказаться в рамках планового пересмотра модельного ряда. Место Kia Soul на конвейере займут более успешные на данный момент Seltos и K4.

К слову, за 16 лет своего существования на рынке США своих владельцев нашли 1,5 млн кроссоверов, одно время он носил звание самого популярного компактного автомобиля.