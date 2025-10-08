В Госдуме раскритиковали руководство АвтоВАЗа

Заместитель председателя Государственной думы по защите конкуренции Сергей Лисовский во вторник, 7 октября, обвинил руководство производителя автомобилей «АвтоВАЗ» в некомпетентности и бюрократии. Парламентарий добавил, что мог бы сам возглавить компанию, так как имеет большой опыт в развитии бизнеса и «поднятии» предприятий.

© Вечерняя Москва

Лисовский считает, что для создания достойного автомобиля «АвтоВАЗу» нужен грамотный лидер, который «не говорит красиво, а дело умеет делать».

— «АвтоВАЗ» понимает все, просто сделать не может. Наверное, ничего сложного, учитывая сколько предприятию лет, в этом нет. Но, видимо, не хотят, нет у них такой задачи, — отметил депутат. Он добавил, что во главе завода никогда не было «настоящего производственника», что привело к развитию бюрократии на предприятии. — Предыдущие руководители — из понятной чиновничьей среды либо из таких менеджеров-мажоров, которые ездят на красивых машинах, хорошо одеваются и имеют влиятельных друзей. Но такие люди обычно не способны что-то совершить. А тут надо совершить подвиг. Потому что мы все хотим гордиться своим автопромом, — передает слова народного избранника издание «Подъем».

По данным СМИ, летом сотрудников «АвтоВАЗа» обязали подписать дополнительные договоры, согласно которым им урезали зарплаты: премий и переработок больше нет, а доходы рухнули с 100–120 тысяч до 45–50. Некоторые сотрудники начали искать новое место работы еще в отпуске.

Компания сообщила о планах по сокращению рабочей недели из-за кризиса в отрасли. Одновременно с этим Росстандарт рассказал о запрете к ввозу и продаже в Россию ряда моделей китайских грузовиков. «Вечерняя Москва» узнала, связаны ли между собой эти события и что может измениться для потребителей.