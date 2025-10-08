В РФ продают почти новый Nissan Patrol 1991 года

В очередной раз "Российской газете" в ходе мониторинга классифайдов удалось обнаружить уникальную "капсулу времени" - рамный внедорожник Nissan Patrol 1991 года в состоянии нового. У 34-летней машины на одометре красуется цифра в 1800 км.

© Nissan

Владелец из Саратова утверждает, что все указанное в объявлении - чистая правда.

Впрочем, к некоторым элементам подкапотного пространства имеются вопросы, поскольку они, судя по опубликованным фото, в изобилии покрыты ржавчиной. Вполне вероятно, машина хранилась в сыром гараже, что привело к появлению коррозии. Однако что касается внешнего вида и интерьера, они выглядят практически безупречно, а сиденья вовсе покрыты в родные прозрачные чехлы.

Под капотом японского внедорожника скрывается 6-цилиндровый дизельный двигатель объемом 2,8 литра мощностью 116 лошадиных сил. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая трансмиссия. Привод - полный.

Продавец запросил за свой Nissan весьма внушительную сумму - 5 000 000 рублей, что сопоставимо с ценой нового Nissan Patrol, привезенного путем параллельного импорта.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России на продажу выставили "капсульную" Mitsubishi Lancer Evolution 8.