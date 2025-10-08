Jaguar Land Rover сообщил о резком падении продаж в результате хакерской атаки. Автомобильный концерн Jaguar Land Rover, принадлежащий Tata Motors, пережил один из самых сложных периодов в своей истории, столкнувшись с мощной кибератакой, которая парализовала работу компании почти на полтора месяца.

© Quto.ru

Результатом стало значительное снижение объёмов. По итогам второго квартала оптовые поставки дилерам сократились на 24,2%, а розничные продажи конечным покупателям — на 17,1%.

Глава компании Адриан Марделл отметил, что первые два месяца года демонстрировали стабильные и ожидаемые результаты. Сложности возникли из-за планового прекращения выпуска предыдущего модельного ряда Jaguar, а также из-за дополнительных таможенных сборов, введённых администрацией США. Эти факторы создали определённое напряжение, на которое затем обрушилась кибератака, ставшая одной из самых масштабных в британской истории.

Несмотря на тяжёлую ситуацию, компания начинает возвращаться к нормальному режиму работы. Руководство JLR объявило, что производство двигателей и аккумуляторных блоков возобновляется уже в среду, 8 сентября. Будут запущены некоторые линии сборочного завода, включая кузовной цех и участок покраски. Это позволит вернуться к работе части из 33 тысяч сотрудников автопроизводителя, что даёт надежду на постепенное восстановление докризисных темпов производства.

Падение затронуло все регионы присутствия бренда, однако наиболее ощутимым оно оказалось на внутреннем рынке Великобритании. Это связано с совокупным эффектом от упомянутого обновления модельной линии Jaguar и киберинцидента. Ранее, в июле, компания уже сообщала о снижении квартальных продаж почти на 11%, что отчасти было спровоцировано временным эмбарго на поставки автомобилей марки в США.