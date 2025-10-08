Обновлённый ИИ Tesla копирует стиль вождения владельца

Автомобили Tesla научились копировать стиль вождения своего владельца

Благодаря обновлённому ИИ, Tesla научилась копировать стиль вождения своего владельца. Несмотря на то, что система по-прежнему классифицируется как второй уровень автономности и требует присутствия и внимания водителя, теперь она может автономно преодолевать весь запланированный маршрут.

Tesla выпустила крупное обновление автопилота Full Self-Driving Supervised 14.1, ставшее самым значительным за последний год. Эта версия улучшает не только безопасность, но и адаптируется к индивидуальным особенностям вождения каждого пользователя, имитируя его привычки в ускорении, замедлении и прохождении поворотов.

Обновление включает в себя расширенные функции безопасности: FSD автоматически пропускает машины экстренных служб, такие как пожарные и скорая помощь, распознает схемы объезда и дорожные заграждения, объезжает препятствия на дороге и более точно реагирует на незащищенные повороты, смены полосы движения и школьные автобусы.

Tesla также внедрила автоматизированную систему очистки передней камеры и оповещения о загрязнении лобового стекла, что особенно важно для автопилота, который полагается исключительно на камеры, не используя LiDAR.

По словам Илона Маска, следующая итерация, FSD 14.2, будет «почти разумной», подразумевая еще более интуитивное и плавное управление автомобилем.

