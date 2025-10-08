На российском авторынке сменился лидер среди грузовиков

Shacman SX4188 стал самым продаваемым тягачом в России

Согласно исследованию аналитического агентства «АВТОСТАТ», седельный тягач Shacman SX4188 стал лидером продаж среди новых грузовых автомобилей в России по итогам сентября 2025 года. Результаты исследования были обнародованы в преддверии конференции ComAuto, которая состоится 28 октября в Москве, в рамках форума автобизнеса «CarXL – 2025».

По информации «АВТОСТАТа», в первый месяц осени было продано 384 единицы Shacman SX4188, что позволило этой модели впервые занять первое место на российском рынке новых грузовиков (MCV + HCV). Предыдущий лидер, тягач SITRAK C7H, который удерживал первенство с ноября 2022 года, в сентябре опустился на седьмую позицию с результатом в 198 реализованных автомобилей.

В десятку самых популярных новых грузовиков на российском рынке в сентябре также вошли KAMAZ 43118 (305 шт.), GAZ Gazon NEXT (285 шт.), KAMAZ 65115 (252 шт.), KAMAZ 54901 (219 шт.), FAW J6 (199 шт.), Shacman SX3318 (127 шт.), Valdai 45 (116 шт.) и Howo 1167 (114 шт.).

Несмотря на лидерство Shacman SX4188, в марочной структуре рынка грузовых автомобилей первое место по-прежнему занимает отечественный производитель KAMAZ, доля которого в сентябре составила 30%.