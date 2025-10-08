Возрождённое купе Honda Prelude пользуется ажиотажным спросом

Компания Honda похвасталась первыми успехами своего нового гибрида с довольно эффектной внешностью. Оказалось, что на родине марки целевой показатель продаж уже превышен в восемь раз. Некоторые дилеры даже были вынуждены остановить прием заказов.

© Колеса.ру

Полноценную презентацию серийной модели с возрожденным именем Prelude фирма Хонда провела 4 сентября текущего года. Автомобиль официально позиционируют в качестве купе, хотя на деле это трехдверный хэтчбек, ближайшим родственником которого является Civic: багажник Prelude открывается вместе со стеклом. Как бы то ни было, дебютным рынком для новинки стала Япония – там модель стартовала 5 сентября. А сегодня Honda объявила о том, что всего за месяц купе собрало на родине примерно 2400 заявок. И это при том, что компания рассчитывала продавать лишь по 300 машин ежемесячно!

В Honda заявили о том, что из-за ажиотажа некоторые дилеры даже приостановили прием заказов. Впрочем, компания планирует «принять меры», включая наращивание производства. Напомним, выпуск модели ведется исключительно в Японии.

Фирма также поделилась любопытной статистикой. Так, основные покупатели Honda Prelude – это люди в возрасте 50-60 лет (гендерную разбивку Хонда не предоставила). Особо клиентам пришлись по нраву «пропорции» купе, «превосходные характеристики шасси» (оно у Prelude такое же, как у хот-хэтча Civic Type R) и система S+ Shift, которая имитирует переключение восьми передач с помощью подрулевых лепестков. Еще отмечен удобный доступ в багажное отделение, да и в целом клиентам понравился отсек: пусть купе строго четырехместное, но спинки заднего дивана можно сложить, благодаря чему в багажник поместятся и чемоданы, и сумки с клюшками для гольфа. Самый популярный цвет кузова Prelude – разработанный специально для модели Moonlit White Pearl (белый перламутровый), на него пришлось 63% от общего количества заказов.

Купе представляет собой гибрид с силовой установкой e:HEV от родственного Honda Civic. Система включает работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый атмосферник 2.0 (141 л.с.) и два электромотора, один из которых работает в режиме генератора, а второй (184 л.с.) вращает передние колеса.

Японцам модель Honda Prelude сейчас доступна в единственной комплектации. При запуске еще была особая версия с расширенным черным декором, но на нее заказы уже не принимают. В списке стандартного оборудования купе значатся: 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, виртуальная приборка, мультимедиа с 9-дюймовым планшетом, климат-контроль, аудиосистема Bose и комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).

Цена Honda Prelude – 6 179 800 йен, что эквивалентно примерно 3,36 млн рублей по актуальному курсу. Кстати, купе стало одной из самых дорогих моделей Хонды. Например, хот-хэтч Honda Civic Type R в Японии стоит от 4 997 300 йен (2,7 млн рублей), а гибридный седан Honda Accord – от 5 599 000 йен (3,05 млн рублей).

До конца осени Honda Prelude должны запустить в США, а в следующем году купе доберется до Европы.