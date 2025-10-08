Таможня критикует систему администрирования утильсбора

© BFM.RU

Проблемы администрирования утильсбора до сих пор сохраняются, заявил в Совфеде замглавы ФТС Владимир Ивин. Он отметил, что в отношении разного типа транспортных средств до сих пор действуют разные подходы к регулированию, а это приводит к тому, что людям часто приходят требования о дополнительной оплате.

Ранее эксперты в эфире Бизнес ФМ говорили о том, что на разных таможнях чиновники по-разному считают, например, мощность тех же гибридов. Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем» «По идее, это должно рассчитываться по общему принципу — такому же, как и сейчас. Это длительная мощность, не пиковая. Для электромобилей это просто длительная мощность, которая, например, указывается в ОТТС (одобрение типа транспортного средства), — получасовая. Для гибридов это, соответственно, сложение мощности бензинового мотора и длительной мощности электромотора. Но правда жизни заключается в том, что даже сейчас, по прошествии изрядного количества времени применения именно такого механизма, от людей поступает очень много жалоб: в одном конце страны гибриды считают так, в другом — этот же автомобиль оказывается другой мощности. Конечно, хотелось бы здесь тоже навести порядок».

Однако еще острее на данный момент стоит проблема грядущего резкого повышения ставок утильсбора, в том числе для физлиц. Аналитики не раз говорили, что это приведет к серьезному удорожанию всех автомобилей, включая те, что производятся в России. В Минпромторге, впрочем, с такими оценками не согласны.

Но в самой сложной ситуации оказались граждане, заказавшие себе машину из-за рубежа за несколько дней до появления новости о будущем повышении ставок. «Известия» со ссылкой на данные Национального автомобильного союза пишут, что тысячи россиян рассчитывали купить себе машину за 1-1,5 млн, но по факту могут столкнуться с тем, что заплатить придется на миллион больше. Просто потому, что автомобили, оплаченные в начале сентября, могут приехать уже после 1 ноября, когда в силу вступят новые правила.

Автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская, которая сама занимается поставками машин на заказ, говорит, что вряд ли речь идет о тысячах россиян. По ее словам, в среднем машины идут в Россию около двух месяцев, и большинство заказчиков, оплативших покупку в августе — начале сентября, успеют получить свои автомобили. Но не все. И те, кому не повезет, попадут практически в безвыходное положение, указывает Елена Лисовская:

— Многие заказывают из Китая, из Кореи, из Соединенных Штатов и Арабских Эмиратов. В силу того что сейчас идет большой поток, на границе огромные очереди, получается больше двух месяцев в данный момент. В течение года бывают ситуации, когда праздники, плохие погодные условия, и машины идут уже больше двух месяцев. — Сколько придется доплатить, если не успеют? — Сотни тысяч. Это в случае, если машина, допустим, до двух литров. И дальше все растет в геометрической прогрессии. — А если отказаться? — Они потеряют все, потому что машина начинает ехать в вашу сторону только после того, как вы ее физически оплатили.

То есть владельцу придется либо доплачивать за автомобиль огромные деньги здесь, либо каким-то образом пытаться продать машину там. Эксперты призывают Минпромторг хотя бы сдвинуть сроки вступления в силу этого положения до 1 января 2026 года, а в идеале — пересмотреть и само содержание документа.