Американский автопром может вернуться в Россию раньше других

Американские автобренды могут стать первыми, кто официально вернется на российский рынок после ухода западных производителей. Такой прогноз «Автовзгляду» озвучил отраслевой специалист Андрей Ольховский, отметив, что у американских компаний есть потенциал занять ниши, недоступные китайским конкурентам.

Перспективы возвращения

Несмотря на ожидания поклонников японских, корейских и европейских марок, аналитики считают, что именно производители из США имеют наибольшие шансы наладить официальные поставки в условиях действующих ограничений. По данным инсайдеров, переговорный процесс с американскими компаниями уже ведется.

Эксперты отмечают, что экономическая целесообразность в конечном итоге перевесит политические разногласия – ни один крупный автопроизводитель не готов окончательно терять перспективный российский рынок, особенно учитывая растущую конкуренцию с китайскими компаниями.

«Эти перспективы очень неплохие. Я думаю, что есть ряд заокеанских брендов, которые могли бы вернуться в скором времени, но пока не хочу их называть, чтобы не создавать лишний ажиотаж. Могу сказать, что это марки – антиподы китайским автомобилям, они из той ниши, в которую китайские производители пока не могут зайти», – сообщил «Автовзгляду» Андрей Ольховский.

Потенциальные ниши

Речь идет прежде всего о премиальном сегменте, где китайские бренды не смогли завоевать доверие российских покупателей, а также о рынке тяжелой коммерческой техники, где не смогли в полной мере утвердиться ни отечественные, ни китайские производители.

Среди потенциальных претендентов на возвращение называют Tesla, Ford и General Motors. Американские бренды могут предложить россиянам как электромобили, так и популярные пикапы. По мнению аналитиков, как только первый американский автопроизводитель официально вернется на российский рынок, это откроет дорогу и для возобновления поставок японских и корейских марок.