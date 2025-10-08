В России продают Chery Tiggo за 800 тысяч рублей

В Ярославле выставили на продажу "капсулу времени" Chery Tiggo (T11), удалось выяснить "Российской газете". Автомобиль выпущен в 2013 году, всю жизнь имел в ПТС одну запись и накатал всего 12,6 тысячи км.

Владелец сообщил, что автомобиль полностью в стоке: каждая деталь, стёкла и освещение - заводские. Также кроссовер "обут" в родную резину - одногодку Tiggo T11.

Хранение было не гаражным, но это и хорошо, уверяет продавец: "Авто хранился под навесом, зимой навес закрывался шторами, но продувался, отсюда и такой сохран: нет ни одного намека на ржавчину, что для данных автомобилей - чудо. Просьба свои цены не предлагать, звонить только заинтересованным".

Chery Tiggo T11 оснащен 119-сильным двигателем 1,6 литра в паре с МКП. Привод - передний.

Автомобиль имеет тканевый салон, оснащен электрозеркалами, ЭСП, мультирулем, штатной магнитолой, люком в крыше, сигнализацией.

Цена - 799 000 рублей, что немногим дороже, например, вазовских "капсул" переднеприводного семейства в заводском состоянии.