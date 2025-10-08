Раскрыто, что будет происходить с продажами машин в октябре 2025. В ожидании резкого увеличения ставок утильсбора и связанного с ним подорожания новых автомобилей россияне начнут более активно покупать легковушки. По прогнозам дилеров, в октябре спрос вырастет от 10% до 12% по сравнению с прошлым месяцем.

По словам коммерческого директора «Прагматика» Александра Шапринского, октябрь начался с роста продаж в дилерских центрах, а в зависимости от бренда, спрос за первую неделю месяца уже увеличился от 5% до 15%.

Эксперт отметил, что влияющие на потребительский интерес факторы останутся теми же, что в сентябре. Помимо этого, на изменения рынка повлияет решение Банка России, очередное заседание которого состоится в ближайшее время.

Тем временем в АГ «Авилон» считают, что объём продаж новых автомобилей в октябре останется примерно на том же уровне, что и месяцем ранее.