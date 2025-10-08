В России 30 тысяч ЭПТС аннулировали из-за технического сбоя: чем это грозит

В России за одну ночь аннулировались 30 тыс. электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Причина — масштабный технический сбой. В результате водители оказались в тупике: они не могут поставить на учет машину в ГИБДД, за что рискуют получить штраф или лишиться прав.

© Газета.Ru

На сайте ЭПТС произошел внезапный технический сбой, который привел к аннулированию документов, оформленных после 18 сентября. Проблема затронула водителей по всей стране, утверждает Telegram-канал Baza.

«Сотни автомобилистов по всей стране, которые планировали ставить авто на учет в ГИБДД сегодня, в тупике. Из-за аннуляции ЭПТС запись на регистрацию авто (которую многие ждали очень долго) приходится отменять и переносить на более поздний срок», — говорится в публикации.

Впоследствии Baza уточнила, что из-за сбоя за одну ночь были аннулированы порядка 30 тыс. ЭПТС. Эти автомобили сейчас находятся в России незаконно — их не поставить на учет и не провести прочие регистрационные действия.

В ГИБДД автовладельцам предложили подождать устранения ошибки.

На фоне технического сбоя пользователи стали жаловаться на ошибки в определении геолокации, также они не могут зайти на сайт.

В чем причина

Причина аннулирования ЭПТС в том, что в документах удалилась информация о прохождении автомобилями таможни, пишет Baza. Сама же ошибка в системе случилась из-за огромного спроса на автомобили на фоне грядущего повышения утильсбора.

«Люди массово стали заказывать машины из-за рубежа, чтобы успеть оформить их по льготному прайсу. В итоге поток значительно вырос, стоянки забиты, на оформление — большие очереди. И все это серьезно увеличило нагрузку на базы данных», — рассказали эксперты отрасли каналу.

В техподдержке сайта ЭПТС «Газете.Ru» объяснили, что при передаче сведений посредством Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) произошел технический сбой, который повлек автоматическое присвоение статуса «аннулированный» ЭПТС и ЭПСМ .

«На данный момент причина технического сбоя установлена и устранена. Восстановление статусов электронных паспортов ожидается в течение 24 часов. Обращаем внимание, что данная ситуация никак не связана с взломом или несанкционированным доступом к Системам электронных паспортов», — рассказали в ЭПТС.

По данным Baza, проблема возникла из-за неправильного оформления заявок в систему со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС). В ФТС на запрос «Газеты.Ru» на момент публикации материала не ответили.

Тем не менее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не стали отрицать, что технический сбой такого масштаба мог быть связан именно с хакерской атакой.

«Не исключено, что это связано с внешними атаками на ресурсы либо защитными мерами, предпринимаемыми государством по защите от нападения с другой стороны. Если сбой настолько серьезный, то можно допустить DDoS-атаки», — заявил автоюрист Лев Воропаев.

Грозит лишение прав

Воропаев предупредил, что россияне с аннулированным ЭПТС могут столкнуться со штрафами и лишением прав.

«Без ЭПТС водители не поставят машину на учет. Если это не сделать, то по действующему законодательству на ней нельзя перемещаться. На первый раз водителю будет грозить штраф, но при повторном нарушении санкция предполагает лишение прав», — пояснил он «Газете.Ru».

По мнению экс-главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, с восстановлением ЭПТС не будет проблем, если у системы были резервные копии.