Что важно проверить перед покупкой подержанной машины

Перед покупкой подержанного автомобиля важно проверить внешнее состояние кузова, а также технические параметры. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

© Газета.Ru

В ходе осмотра кузова стоит оценить наличие битых или окрашенных элементов, геометрию, провести измерения толщиномером краски, чтобы определить, где была покраска. Помимо этого, важно проверить сварочные швы, наличие дефектов и «морщин» на деталях, что может говорить о скрытых повреждениях. Эксперт также советует оценить устойчивость работы двигателя, проверить компрессию, а при возможности — провести эндоскопическую проверку цилиндров на наличие задиров и повреждений зеркал поршней.

«Опытный мошенник на рынке подержанных автомобилей может замаскировать любые недостатки и продать машину с серьезными скрытыми проблемами. Поэтому главное — не полагаться только на внешний осмотр, а использовать проверенные методы диагностики и обращаться к специалистам», — заключил Попов.

«Автостат Инфо» сообщал, что в сентябре 2025 года в России было продано 581,7 тыс. подержанных автомобилей, что на 6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Лидером вторичного рынка России стала Lada Granta. За месяц в России было перерегистировано на новых владельцев 15 тыс. Granta, на втором месте — седан ВАЗ-2107, выпуск которого был завершен в 2012 году (12,2 тыс. машин). На третьем — Kia Rio.

Ранее сообщалось, что перед введением заградительного утильсбора ввоз иномарок в РФ побил рекорд.