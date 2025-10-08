Начался массовый отзыв автомобилей Toyota

Компания Toyota сообщила об отзыве 393 838 автомобилей в США из-за проблемы с камерой заднего вида. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американское агентство NHTSA.

© Российская Газета

Причиной сервисной акции стала неисправность камеры заднего вида. Дефект может проявляться в отсутствии изображения с камеры, что ухудшает обзор для водителя и повышает риск ДТП.

В рамках кампании под действие попадают автомобили Tundra 2022-2025 годов, включая гибридные версии, а также внедорожники Sequoia, произведенные в 2023-2025 годах.

Для решения проблемы дилеры Toyota бесплатно обновят программное обеспечение в машинах.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России началась кампания по отзыву Honda из-за подушек безопасности Takata.