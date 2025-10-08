Сегодня в СМИ прокатилась волна сообщений о том, что ГИБДД якобы начала массово аннулировать регистрацию машин. И все из-за сбоя в системе "Электронного паспорта". Однако это не совсем так. Проблема с электронными паспортами действительно случилась. Но регистрации машин никто не отменял.

Как сообщил "РГ" генеральный директор АО "Электронный паспорт" Илья Минкин, в 4 утра начали поступать жалобы на работу системы. После чего она была тщательно проверена. Сбоев в системе не было обнаружено. Но выяснилось, что системе межведомственного взаимодействия в базу электронных паспортов начали поступать недостоверные сведения, которые свидетельствовали о том, что электронный паспорт не может получить статус завершенного или действующего. Проблему быстро устранили. И сейчас система работает в штатном режиме.

Но в результате того, что ранее поступили некорректные сведения в отношении 27 800 автомобилей, сейчас идет работа по этим машинам. Обработка данных проводится не в автоматическом режиме, а по заявлениям. Обратиться может кто угодно. Как испытательная лаборатория, которая занимается оформлением электронных паспортов, так и собственник машины, обнаруживший проблему. На сайте "Электронный паспорт" говорится, как это сделать.

- Работа по устранению этой проблемы продлится 8 часов, - говорит Илья Минкин. - Но еще раз хочу сказать, что никаких аннулирований регистраций транспорта тех машин, которые стоят на учете, не было и быть не могло. Возникли проблемы у тех, кто приехал в ГИБДД ставить машину на учет. Ведь электронные ПТС откатились на один шаг назад - до статуса незавершенного. Они не были потеряны и аннулированы. Сейчас для новых паспортов проблема решена. Для уже действовавших - решается.

Илья Минкин не стал уточнять, из какого ведомства поступили недостоверные сведения. Пусть службы сами разберутся.