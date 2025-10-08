«Делимобиль» добавил управление дверьми автомобиля через Bluetooth

Сервис каршеринга «Делимобиль» внедрил новую функцию управления дверьми автомобиля с помощью технологии Bluetooth. Разработка направлена на решение проблем, связанных с нестабильной работой мобильного интернета.

После однократного предоставления разрешения в приложении система автоматически выбирает оптимальный способ связи с автомобилем. Это позволяет открывать и закрывать двери даже при отсутствии сотовой сети, отметили в пресс-службе компании.

Функция уже доступна на более чем 85% парка компании, который составляет свыше 30 тысяч автомобилей. Ранее технология прошла тестирование сотрудниками сервиса в условиях нестабильного интернет-соединения.

По словам пресс-службы компании, нововведение обеспечивает бесперебойное взаимодействие пользователя с автомобилем. Водители смогут беспрепятственно пользоваться услугами каршеринга независимо от качества мобильной связи.