В Москве автомобиль местного жителя взорвался в гараже

В Москве автомобиль местного жителя взорвался и загорелся в гараже. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

© Газета.Ru

«Машина взорвалась и загорелась в гараже на улице Обручева. Черный дым поднимается над жилым районом. На место уже выехали пожарные», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что из гаражного кооператива поднимается дым. На записи также слышно, как автор видео описывает ситуацию: «Горит кошмар». По словам женщины, она стала очевидцем произошедшего и вызвала спасательные службы.

До этого сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись BMW и Daewoo. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у иномарок смят кузов, разбит капот и бампер. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. В результате произошедшего три человека получили травмы.

Ранее кроссовер с петербуржцем повис в воздухе после жесткого ДТП.