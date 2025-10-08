В центре Екатеринбурга введут запрет на парковку

В Екатеринбурге на нескольких участках в текущем году установят знаки, запрещающие парковку. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

© УралПолит.Ru

Так, дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на улицах Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина; Алданская, на всем протяжении улицы; Завокзальная, от здания №5 до Армавирской.

В мэрии добавили, что ограничения, которые будут действовать с четвертого квартала текущего года, позволят сделать дорожное движение безопаснее и поспособствуют выполнению работ по очистке территорий.