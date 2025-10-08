В Челябинске автохлам будут эвакуировать через неделю после уведомления

В Челябинске брошенные на улицах автомобили разрешили эвакуировать уже через семь дней после уведомления собственника, а не через месяц, как раньше. Такое решение для повышения эффективности очистки проезжей части и парковок приняли депутаты городской Думы.

Теперь хозяева автохлама, заинтересованные в его сохранении, должны поспешить. После признания машины брошенной его хозяину отводится неделя на то, чтобы самостоятельно ее вывезти.

Отсчет пойдет с момента установления личности нарушителя, которого предупредят об угрозе эвакуации в документе, оставленном на лобовом стекле.

Изменения в "Положении о порядке выявления, перемещения, хранения брошенных, разукомплектованных транспортных средств, расположенных на территории общего пользования города Челябинска" нацелены на повышение антитеррористической безопасности жителей города", отметили депутаты.

Кроме того, полномочия осуществлять первичный осмотр таких автомобилей оставили только городскому управлению благоустройства. Участие специалистов других ведомств в этой работе больше не требуется.