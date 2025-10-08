Музей УАЗа пополнился легендарным "козликом" ГАЗ-69

В музей Ульяновского автомобильного завода (УАЗ), впервые открывший свои двери для посетителей в 12 ноября 1975 года, поступил новый экспонат - легендарный внедорожник ГАЗ-69, выпущенный в 1964 году. Как сообщает официальный Telegram-канал завода, машина была передана в коллекцию председателем совета директоров "Соллерс" Адилем Шириновым.

Судя по представленным фотографиям, кузов "Козлика", как его шутливо прозвали в народе за характерные особенности подвески, окрашен в бирюзовую эмаль и имеет прекрасно сохранившийся интерьер.

Работы над созданием первого советского послевоенного SUV начались в 1946 году. С 1948 года появились первые опытные прототипы, которые назывались "Труженик". Серийно машина выпускалась с 1953 по 1973 год. Изначально ГАЗ-69 производили на Горьковском автозаводе, а позже - в Ульяновске.

