Мошенники опустошили криптокошелёк автомобилиста, используя новую схему

В России зафиксирована новая схема обмана с криптовалютой при покупке иномарки. Мошенники, зная о желании россиян сэкономить при любой покупке, уже лишили своих жертв десятков миллионов рублей, используя для этого переводы в криптовалюте. Историей своей потери поделился сибиряк по имени Кирилл. Он планировал купить китайский автомобиль Lynk & Co 05 по схеме параллельного импорта.

© Quto.ru

Мужчина нашёл специализированную группу в Telegram, где ему пообещали доставить машину всего за 20 дней по привлекательной стоимости. Единственным необычным условием была полная оплата цифровыми активами.

Это требование не вызвало у Кирилла подозрений, поскольку в чате было опубликовано множество хвалебных комментариев и фотографий с якобы успешно доставленными автомобилями.

«Представитель» компании оперативно подобрал клиенту серебристый кроссовер 2022 года выпуска за 1,8 миллиона рублей. «Консультант» настоятельно рекомендовал поторопиться с решением, ссылаясь на то, что с 1 ноября стоимость машин возрастёт из-за изменений в размере утилизационного сбора.

Под руководством «менеджера» Кирилл установил на свой смартфон приложение для работы с криптовалютой Trust Wallet, прошёл краткий инструктаж и перевёл на созданный счёт всю требуемую сумму — 1,8 миллиона рублей. Это, как ему объяснили, было необходимо для подтверждения его платежеспособности. Для полного успокоения покупателю прислали интернет-адрес специальной платформы. На этом ресурсе он, по заверениям мошенников, мог видеть все данные о получателе средств и даже следить за тем, чтобы сделка соответствовала закону.

Однако на деле, как только Кирилл перешёл по полученной ссылке, злоумышленники получили полный контроль над его цифровым кошельком и моментально вывели с него все денежные средства.