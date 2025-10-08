Рестайлинговый Nissan Qashqai снова доступен для заказа у частных дилеров

Рестайлинговый вариант Nissan Qashqai второго поколения снова доступен для заказа у частных дилеров, сообщает издание "Автоновости дня".

© Российская Газета

Речь идет о версии Qashqai Glory, которую собирают на китайском предприятии Dongfeng-Nissan с осени 2024 года. От дореформенной модели кроссовер отличается новым дизайном в фирменной стилистике марки.

Под капотом - двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 140 л.с., работающий с вариатором. Привод - только передний.

Базовая цена при заказе из Китая начинается от 2 050 000 рублей - такие предложения чаще всего встречаются в Приморье. За эти деньги предлагают кроссовер в богатой комплектации: с панорамной крышей, кожаным салоном, электрорегулировками сидений, двухзонным климат-контролем и 12,3-дюймовым дисплеем мультимедиа.

Для сравнения, официально представленные в России "китайцы" того же класса дороже: Chery Tiggo 4 стоит от 2,1 миллиона рублей, GAC GS3 - от 2,45 миллиона, а Geely Coolray - почти 2,8 миллиона. Но на их стороне - официальная гарантия и сервис.

В регионах стоимость Qashqai Glory под заказ колеблется от 2,03 миллиона рублей в Хабаровске до 2,35 миллиона в Санкт-Петербурге. Из наличия кроссоверы продают дороже: в Белгороде - от 2,95 миллиона, в Москве - от 3,1 миллиона рублей.

Возвращение Qashqai на российский рынок в новой "китайской" версии делает его одним из самых доступных кроссоверов в сегменте. Благодаря мощности 140 л.с. этой модели "Ниссан" не грозит повышение цен из-за новых ставок утильсбора.