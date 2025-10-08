Представлен индийский клон "Гелендвагена" за 740 000 рублей

Компания Mahindra представила обновленные рамные внедорожники Bolero, которые часто называют индийским клоном "Гелендвагена", и его разновидность Bolero Neo.

© Российская Газета

Bolero остался при своих габаритах - при льготной длине 3995 мм и немалой для таких габаритов колесной базе 2680 мм. При этом салон трехрядный.

Снаружи внедорожник получил новые решетку радиатора с пятью прорезями и хромированными элементами, черный цвет Stealth, двухтоновые диски 15″.

В России отметили рост цен на новые автомобили

В салоне модели появились мультимедиа с сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов и поддержкой Bluetooth, порт USB-C, мультируль и отделка из кожзама.

Двигатель и трансмиссия остались без изменений: трехцилиндровый турбодизель 1,5 (76 л.с., 210 Нм), пятиступенчатая "механика", привод - задний.

В компании отметили, что у Mahindra Scorpio была доработана подвеска с прицелом на повышение комфорта и управляемости.

Менее утилитарный Bolero Neo, созданный на базе TUV300, имеет аналогичные "Болеро" габариты. Модель также получила иные решетку радиатора, колеса (16 дюймов), а также бампер с изменёнными воздухозаборниками и перенастроенное шасси.

В салоне - новая мультимедиа с увеличенным с 7 до 9 дюймов тачскрином, камера заднего вида, дополнительный разъем USB. При этом мультимедиа поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

Двигатель у Bolero Neo выдает 100 л.с., агрегатирован 5-ступенчатой МКП. Привод - только на задние колеса.

Классический Mahindra Bolero после модернизации оценили в 800 - 970 тысяч рупий (740 - 895 тысяч рублей), Bolero Neo стоит дороже: от 850 тысяч до 1 млн рупий (785 - 923 тысячи рублей).