МВД РФ не отвечает за сбой в системе электронных ПТС

В России выясняют причины масштабного сбоя в системе электронных ПТС. В МВД РФ отреагировали на поступающие сообщения о неполадках в работе сайта электронных ПТС. В ведомстве пояснили, что не несут ответственности за функционирование данной платформы — работа системы цифровых паспортов транспортных средств не входит в зону их ответственности. Собственные информационные базы МВД работают в нормальном режиме.

Тем временем стало известно, что в результате технического сбоя на портале автоматизированной системы «СЭП» за прошедшую ночь было отменено 30 тысяч электронных паспортов на автомобили. Из этих документов исчезли сведения о том, что машины прошли все необходимые таможенные процедуры.

Можно сказать, что эти 30 тысяч машин сейчас находятся на территории России незаконно. Сложившаяся ситуация делает невозможной постановку этих транспортных средств на учёт в ГИБДД, а также проведение любых иных регистрационных мероприятий.

Специалисты службы поддержки сервиса электронных ПТС сообщили, что источником проблемы стали сотрудники таможенной службы, которые вносили информацию в систему с нарушениями. Однако в Федеральной таможенной службе эти обвинения отвергли. По предварительным оценкам, для полного решения проблемы и восстановления данных потребуется примерно сутки.

Ранее сегодня стало известно, что на сайте электронных ПТС документы, которые были оформлены после 18 сентября, внезапно аннулировались по причине технического сбоя.