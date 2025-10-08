Владельцы новых Lada Largus жалуются на проблемы с рулевым управлением

Владельцы новых автомобилей Lada Largus стали активно жаловаться на неполадки с рулевым управлением — по их словам, руль иногда закусывает, подклинивает или реагирует с запаздыванием. Об этом в среду, 8 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

Наиболее часто трудности проявляются при пониженных температурах, особенно утром, когда автомобиль и гидроусилитель еще не прогреты. При этом все машины свежие — 2025 года выпуска, с пробегом от пяти до 10 тысяч километров.

Представители компании «АвтоВАЗ» в ответ на это заявили, что подобные случаи носят единичный характер, следует из публикации.

«АвтоВАЗ» в начале сентября сообщил о планах отозвать почти девять тысяч автомобилей Lada Legend в России, чтобы провести установку блока управления системой вызова экстренных служб. Кроме того, в августе официальные дилеры Lada объявили о проведении бесплатной сервисной кампании модели Vesta из-за блокировки руля при перезапуске двигателя.

Компания «АвтоВАЗ» ранее представила кроссовер Lada Azimut, базой для которого стала платформа Lada Vesta. Длина машины составит 4,416 метра, ширина — 1,838 метра, а высота — 1,607 метра.