Mercedes-Benz проиграл BMW по продажам на 30%

Два немецких производителя конкурируют между собой в течение десятилетий, но теперь баварцы смогли обойти соперника на крупнейших мировых рынках. Разница между результатами продаж двух брендов по итогам III квартала 2025 года достигла 33%.

Так, спрос на автомобили Mercedes-Benz по всему миру просел на 12%, до 441 500 экземпляров. Кроме того, дилеры реализовали 83 800 коммерческих машин.

За тот же период на BMW остановили свой выбор 514 620 единиц техники — на 5,7% больше, чем годом ранее. Если же учитывать также другие бренды, входящие в группу, то есть Mini, спорткары BMW M и Rolls-Royce, то продажи выросли на 8,8%, до 588 300 штук.

Если смотреть на отдельные рынки, то ситуация складывается похожей. Например, в США дилеры продали 70 800 машин (-17%), а BMW — 297 247 (+24,9%).

В Китае сейчас не лучшие времена переживают все европейские бренды, но, если у BMW наблюдается падение продаж на 11%, то у Mercedes-Benz — на 27%.