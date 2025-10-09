В РФ продают редкую "Волгу" 1977 года с пробегом 803 км

"Российской газете" удалось обнаружить на вторичном рынке редкое предложение - седан ГАЗ-24 "Волга" 1977 года выпуска, сохранившийся в полностью оригинальном состоянии. Продавец оценивает машину в 3,5 миллиона рублей, называя ее "капсулой времени".

Автомобиль действительно уникален: на одометре - всего 803 километра, ни один элемент со слов продавца не подвергался реставрационным работа, все заводские пломбы (вероятно, имеются в виду таблички - прим. "РГ") на месте.

Машина находилась на "правильно гаражном хранении", не участвовала в ДТП и имеет оригинальный ПТС, в котором лишь одна запись.

Под капотом - бензиновый двигатель объемом 2,5 литра мощностью 95 л.с., агрегатированный механической коробкой передач.

По словам владельца, "Волга" находится "на полном ходу".

Подобные автомобили на рынке встречаются крайне редко: большинство "Волг" этого поколения давно прошли реставрацию или серьезные переделки. Найти подлинный экземпляр без вмешательств - почти невозможно. Поэтому появление оригинального ГАЗ-24 в таком состоянии можно считать коллекционной находкой.

За последние годы интерес к советской технике растет, а цены на хорошо сохранившиеся экземпляры стабильно увеличиваются. Тем не менее, цена в 3,5 миллиона рублей делает эту "Волгу" одной из самых дорогих на вторичном рынке.

Ранее "РГ" рассказывала о другом ГАЗ-24 "Волга" 1977 года с пробегом 11,5 тысяч км - за авто назначена цена 2,2 млн рублей.